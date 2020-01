Én mann skutt og drept i Prinsdal i Oslo

Vi ble møtt av et islagt torg hvor mange har falt stygt og skadet seg

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om skytingen av vitner klokka 23.51, mens mannen med knivskader ble oppdaget noe senere. Politiet lette i rundt halvannen time etter minst én gjerningsperson, som de mistenker står bak begge ugjerningene.

Fornærmede med knivskadene er sendt til Ullevål sykehus, mens mannen som er kritisk skuddskadd fikk tilsyn av helsepersonell på åstedet, men livet sto ikke til å redde, får NTBs fotograf på stedet bekreftet av politiet klokka 1.35.

– Pårørende vil bli varslet omgående, sier operasjonsleder Line Skott ved Oslo-politiet til NTB.

Det operative søket etter gjerningspersonen er avsluttet, men etterforskningen av drapet og volden vil pågå utover natten og framover.

Kjent for politiet

– Vi jobber med å få klarhet i hva som har skjedd. Det er en relasjon mellom de to fornærmede, som begge er kjent for politiet fra før. Vi avhører flere personer, inkludert fornærmede nummer to som er på sykehus, så langt er det ikke så lett å få noe ut av ham, vi håper å få mer informasjon etter hvert, sier Skott.

Politiet meldte om skytingen i Prinsdal på Twitter klokka 0.11 natt til lørdag. Rundt 20 minutter etterpå kom opplysningen om at ytterligere én person var skadd, vedkommende har knivskader på kroppen. Politiet hadde hundepatrulje og store styrker ute og søkte etter den mistenkte gjerningspersonen.

Vitner opplyser å ha sett en person av arabisk utseende løpe fra stedet etter skytingen, i svarte klær og med ansiktet delvis tildekket.

Vurderer sammenheng

Tidligere fredag kveld, klokken 20.20, fikk politiet melding om at to skudd var avfyrt i Gjøvikgata på Bjølsen. En mann var da truffet av skudd i armen i det som trolig var en konflikt mellom to gjenger. Mannen ble funnet i Bentsebrugata på Torshov i Oslo. Det er usikkert om det kan være en sammenheng mellom skyteepisodene i Oslo fredag.

– Det er helt klart en tanke som streifer oss, men per nå er det ingenting som bekrefter at det er en sammenheng, sier Skott.

