Kronprins Haakon: Kongen er i bedring

Saken oppdateres.

Kronprinsen benyttet anledningen til å takke for omtanken da han møtte pressen under et besøk hos Flyktninghjelpen mandag.

– Det har vært en tung periode de siste par ukene, men vi prøver så godt vi kan å ta vare på hverandre, sa kronprinsen.

82-årige kong Harald ble innlagt på Rikshospitalet onsdag i forrige uke på grunn av svimmelhet.

Han ble da sykmeldt i to uker.

Kongehuset opplyste at det ikke var funnet alvorlig sykdom.

Kongen var også sykmeldt før jul med en virusinfeksjon.

