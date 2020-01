Kvinne og mann funnet død i Bergen - saken etterforskes som drap

To personer sjekkes av lege etter trafikkulykke

Saken oppdateres.

Det opplyser Vest politidistrikt på en pressekonferanse mandag kveld.

Ingen personer er så langt pågrepet i saken.

Politiets etterforsking pågår for fullt og de inviterte til pressekonferanse på politihuset i Bergen klokken 18.00.

Turgåere meldte fra

Mandag ettermiddag meldte politiet at de har startet etterforskning etter at turgåere fant gjenstander i terrenget ved Gullfjellsvegen like etter klokken tolv, skriver Bergens Tidende.

Det er en kvinne i 20-årene og en mann i 40-årene som er funnet døde. Begge skal være kjent for politiet fra før.

De er ikke formelt identifisert, og pårørende er ikke varslet om dødsfallene.

Fant blodige gjenstander

Det var turgåere som slo alarm og varslet politiet, etter å ha funnet blodige gjenstander i en liten elv på stedet. Da politiet kom til stedet rundt klokken 12.45 fant de først en kvinne død i tilknytning til gjenstandene.

Senere ble også en mann funnet død i samme område - etter at kriminalteknikerne hadde startet sitt arbeid på stedet. Mannen skal ha blitt funnet rundt klokken 15.30.

– Foreløpig er det ingen pågripelser i saken. Vi er tidlig i etterforskningen, og vil ikke binde oss i til én hypotese tidlig i etterforskningen, opplyser politiadvokat Inger-Lise Høyland på pressekonferansen.

Politiet har også bedt om bistand fra Kripos.

Kartlegger alle turgåere

Politiet vil nå kartlegge alle personer som har vært i turområdet mandag, og ber alle som har oppholdt seg i området om å ta kontakt.