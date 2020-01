Frp stiller krav til statsminister Erna Solberg for å bli i regjeringen

Svar til spaltist Stein Arne Sæther og Turistforeningen: Vindkraft er et tiltak for å redde naturen og klimaet

Det er nok hyggelig for de som får søndags-betalt, men totalt uforståelig for oss som bor her

Saken oppdateres.

– Nå er begeret fullt. Vi vil ikke sitte i regjering for enhver pris, sa Siv Jensen.

Hvilke krav som skal stilles i kjølvannet av hjemhentingen av en IS-kvinne og hennes barn, sier hun ingenting om foreløpig.

– Vi skal nå utarbeide liste i ro og mak og overlevere den til statsministeren bak lukkede dører, sa Jensen.

Leverer liste

Listen vil trolig bli klar i slutten av måneden.

– Vi skal ha vår strategisamling i slutten av måneden. Det er tidspunktet hvor vi føler at vi må ha de tilstrekkelige avklaringene vi trenger, sa hun.

Hun mener mange velgere har vansker med å få øye på hva som er regjeringens prosjekt.

– Vi må klare å finne tilbake til det, sånn at det ikke bare blir en hard jobb å styre landet, men også litt gøy. Hvis ikke kan vi finne på noe annet, sa hun.

– Vi har samarbeidet godt med statsministeren i mange år. Men konkret i denne saken har de tre andre partiene tatt et betydelig skritt vekk fra Frp, sa Jensen.

Truer med å gå ut av regjeringen

Frp samlet som vanlig troppene til gruppemøte på Stortinget klokken 15 onsdag. Rett i forkant bekreftet Jensen overfor Dagbladet at konsekvensene av konflikten som nå er oppstått, kan bli at Frp bryter ut av regjeringen.

– Vi kommer nå til å definere noen veldig klare krav fra Frp. Så blir det opp til Erna og Høyre å ta det på alvor eller ikke ta det på alvor. Det må skje ganske raskt. For begeret vårt er nå fullt, sier Jensen.

Tirsdag ble det kjent at regjeringsflertallet gikk inn for å hente hjem en 29 år gammel norsk kvinne og hennes to barn fra Syria, mot Frps ønsker.

Kvinnen er siktet av PST for deltakelse i terrororganisasjonene IS og Nusrafronten. Det er hensynet til den syke sønnen (5) som gjør at norske myndigheter henter dem hjem til Norge.

Vil gå ut

Frp tok dissens, og flere i partiet har uttalt seg sterkt kritisk til avgjørelsen. Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og flere fylkesledere har krevd at partiet må gå ut av regjeringen.

Jensen sier i intervjuet med Dagbladet at Frp over veldig lang tid har manglet tydelige gjennomslag for partiet.

– Oppfatningen er at Høyre i for stor grad bøyer av for KrF og Venstre. Det i seg selv fører til at regjeringens politikk blir gråere og kjedeligere. Da er det sånn at Frp og jeg, vi vil ikke dette lenger, sier hun.

Fremskrittspartiet gikk i regjering sammen med Høyre etter valget i 2013, da med Venstre og KrF som støttepartier. I 2018 gikk Venstre inn i regjeringen, og for ett år siden fulgte KrF etter. Dermed fikk landet en borgerlig flertallsregjering.

Ordknappe

Det var ordknappe Frp-topper som samlet seg til gruppemøte onsdag.

– Jeg har gitt et intervju til Dagbladet. Dere får lese det, sa Jensen til et stort medieoppbud.

Samtidig varsler Frp at partilederen vil kommentere saken når møtet er over.

Flere Frp-ere har pekt på at det kan være vanskelig å veie mulige Frp-gjennomslag opp mot den saken partiet nå har tapt internt i regjeringen.

– Hva omsettes en terrorist for i våre dager? sier stortingsrepresentant Roy Steffensen til NTB.

– Hent alle hjem

Abid Raja (V) mener på sin side at alle norske kvinner tilknyttet IS i Syria, og deres barn, må hentes hjem til Norge.

- Og det så raskt som mulig, sier han til Dagbladet.

KrFs Geir Jørgen Bekkevold, nestleder i gruppestyret, synes det er underlig at Frp først tok dissens, for så å kreve betydelige gjennomslag. Det sier han til VG.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre syns det er spesielt at et regjeringsparti anklager resten av regjeringen for ikke å ta terror på alvor.

– Og det at Erna Solberg lever med det og attpåtil har forståelse for Frps argumentasjon, er oppsiktsvekkende, sier Støre til NTB.

– Ampert

Christian Tybring-Gjedde har i lang tid vært en av de tydeligste kritikerne av Frps regjeringsdeltakelse. Han krevde før gruppemøtet en avstemning om deltakelsen, men dette ble avvist av partiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

– Hvordan vil du beskrive stemningen i Frp nå?

– Stemningen er veldig amper på grunnplan i alle fall, så får vi se hvordan det er her, sier Tybring-Gjedde til NTB.

– Situasjonen er veldig kritisk, men den er kritisk også for de andre partiene i regjeringen. Alle går jo ned. Vi har til sammen 30 prosents oppslutning. Da burde alle skjønne at dette går ikke så bra, at vi må gjøre noe annet.