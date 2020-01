Siv Jensen truer med å gå ut av regjering, ifølge Dagbladet

– Storbyliv var ikke noe for oss, vi trives best på landet

Saken oppdateres.

Jensen vil be om støtte til å sette hardt mot hardt overfor Erna Solberg på gruppemøtet onsdag.

Frp-gruppemøtet holdes klokka 15 onsdag. Jensen bekrefter overfor Dagbladet at konsekvensene kan bli å bryte ut av regjeringen.

– Vi kommer nå til å definere noen veldig klare krav fra Frp. Så blir det opp til Erna og Høyre å ta det på alvor eller ikke ta det på alvor. Det må skje ganske raskt. For begeret vårt er nå fullt. Vi sitter ikke i regjering for enhver pris. I IS-saken har de tre andre partiene beveget seg bort fra Frp, sier Siv Jensen.

Tirsdag ble det kjent at regjeringsflertallet gikk inn for å hente hjem en 29 år gammel norsk kvinne og hennes to barn fra Syria, mot Frps ønsker. Frp tok dissens og flere i partiet har uttalt seg sterkt kritisk til avgjørelsen.

Kvinnen er siktet av PST for deltakelse i terrororganisasjonene IS og Nusrafronten. Det er hensynet til den syke sønnen (5) som gjør at norske myndigheter henter dem hjem til Norge.