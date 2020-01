Dødsbrannen i Ytrebygda startet trolig i skotørker

I 1962 annonserte firmaet som holdt til her at de hadde radiotelefoner

Saken oppdateres.

Undersøkelsene rundt brannårsaken er fortsatt ikke sluttført, men så langt tyder alt på at brannen skyldtes en elektrisk feil på en skotørker plassert i vaskerommet i husets første etasje, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding mandag.

Politiets krimteknikere og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal gjøre ytterligere undersøkelser og dessuten undersøke nye apparater av samme merke og modell for å for finne ut om det kan være en produksjonsfeil.

Hvis det skulle vise seg at det dreier seg om en produksjonsfeil, vil DSB gå ut med modell og merke.

Det var i 6.45-tiden lørdag for drøyt to uker siden uke at brannen brøt ut i den ene delen av en tomannsbolig i bydelen Ytrebygda like ved Flesland. En mor (41) og tre døtre på 7, 9 og 14 år døde på sykehus, mens faren og én av sønnene overlevde boligbrannen. Den andre sønnen var på overnattingsbesøk.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at dødsårsaken trolig henger sammen med at brannen produserte svært mye røyk, og at dette var avgjørende for at de fire omkom, har bergenspolitiet tidligere opplyst om.