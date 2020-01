- Ikke mulig å handle av hensyn til ro i regjeringen

Moxnes: Bra for landet at Frp mister makta

Statsminister Erna Solberg (H) mener Frp har vist seg som et styringsdyktig parti i tiden de satt i regjering. Men i saken om den IS-tiltalte kvinnen og hennes to barn, var statsministeren mandag ettermiddag krystallklar.

– Jeg har respekt for at Frp har et annet standpunkt fordi dette var en vanskelig avveining. For meg var det riktig at gutten kom hjem til Norge, og dermed fikk hjelp, sier statsministeren.

Ble krenket

Reaksjonene hos Frp etter at statsministeren lot seg intervjue om saken om IS-barna først og fremst handlet om moral, ikke politikk, satte Frp i brann.

Solberg avviser at hun har fornærmet Frp med overlegg.

– Det har ikke vært min intensjon å karakterisere andre partiers standpunkt eller moral, men det hadde ikke vært mulig for meg og Høyre å handle av hensyn til ro i regjeringen, sier Solberg.

Fant gode svar

Statsminister Erna Solberg holdt pressekonferanse rett etter at Frp-leder Siv Jensen kunngjorde at partiet går ut av den borgerlige regjeringen.

Hun takker Frp for arbeidet både i regjeringen og på Stortinget.

– Vi har funnet gode svar i krevende tider, mener Solberg.