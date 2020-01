Nytt lungevirus kan spre seg til Norge

Saken oppdateres.

– Videre spredning av viruset vil ikke være uventet, og vi må være forberedt på at det også kan komme smittede personer til Norge, sier seniorrådgiver Ragnhild Tønnessen ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding sent mandag kveld.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har kalt inn til krisemøte som følge av virusutbruddet som så langt har krev fire menneskeliv.

Det nye coronaviruset fører til en lungebetennelse-lignende sykdom med symptomer som feber og pusteproblemer. Forskere mener at sykdommen kan ha smittet fra dyr til mennesker. Ifølge kinesiske myndigheter smitter også viruset mellom mennesker.

Unngå matmarkeder

Folkehelseinstituttet har kommet med reiseråd i forbindelse med utbruddet. De skriver at Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer risikoen for reisende til Wuhan, hvor viruset først ble påvist, som lav til moderat.

– Risikoen regnes som lav hvis man unngår besøk på matmarkeder med levende dyr og ferskvarer, skriver myndighetene.

Men Folkehelseinstituttet skriver også at reisende som tilhører risikogrupper, bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise ettersom det også for tiden er utbrudd av sesonginfluensa i Kina.

Det finnes ingen legemidler eller vaksine mot det nye coronaviruset.

Ta forholdsregler

Som ved alle infeksjoner oppfordres det til god håndvask med såpe og vann som et forebyggende tiltak, eventuelt oppfordres det til bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjon.

Folkehelseinstituttet oppfordrer videre til god mathygiene, samt unngå kontakt med syke mennesker, spesielt personer med luftveissymptomer.

Folk som har vært i Wuhan og utvikler tegn til lungebetennelse, bør kontakte lege med tanke på coronavirus.

Frykten er at viruset smitter raskere enn først antatt. 218 påviste tilfeller var registrert i Kina mandag. Det er en tredobling fra søndag.

Eksperter har slitt med å fastslå hvordan viruset sprer seg, og man har antatt at et sjømatmarked i Wuhan var sentrum for utbruddet.

Men mandag sa Kinas nasjonale helsekommisjon at mennesker kan bli smittet av viruset uten å ha besøkt byen, siden viruset smitter mellom mennesker.