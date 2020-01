Politiet erklærer Lørenskog-forsvinningen som et uoppklart drap

Filipstad-ulykken: Kommisjon spør om det er for lett å klatre opp på tog

Saken oppdateres.

Det fremgår i Kripos' nasjonale drapsstatistikk for 2019.

– Vi vet ikke noe eksakt tidspunkt ennå. Det er derfor naturlig å sette datoen til den dagen hun ble meldt savnet, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NRK.

Politiet sier at det er naturlig å overføre saken til statistikken over uoppklarte drap ettersom politiets hovedhypotese er at 68-åringen ble drept.

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018.