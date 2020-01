Kilder til Adresseavisen: Helleland blir statsråd

36-åring tiltalt for Mehamn-drapet skal ha drapstruet halvbroren på sosiale medier

Saken oppdateres.

NRK var først ut med å melde at klæbyggen Helleland gjør comeback i regjeringen. Dette bekreftes nå til Adresseavisen.

Adresseavisen skrev allerede mandag at Helleland var høyaktuell for ministerpost.

Dermed skal Helleland inn i regjeringsvarmen igjen, etter at hun ble byttet ut som barne- og likestillingsminister da KrF gikk inn i regjeringen for snart ett år siden. Kjell Ingolf Ropstad tok over Hellelands ministerpost.

Det er ennå uklart hvilket departement Helleland skal styre.

Helleland var kulturminister i Solbergs regjering fra 2015-2018.

Helleland har representert Sør-Trøndelag på Stortinget siden 2001.