Laila Anita Bertheussen blir tiltalt for angrep på demokratiet

Saken oppdateres.

Bertheussen er tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 115.

Hun er også tiltalt for falsk anklage, opplyser hennes forsvarer, advokat John Christian Elden til NRK.

Bertheussen nekter straffskyld.

Tiltalen dreier seg om trusler både mot hennes mann og mot ekteparet Tybring-Gjedde, bekrefter Elden. Påtalemyndigheten mener hun har sendt truende brev til ekteparet.

– Hun bestrider at hun har sendt disse brevene, sier Elden.

Tiltalen omfatter også brannstiftelse utenfor boligen til samboerparet Wara/Bertheussen, samt taggingen av ordet «rasisit» på boligens yttervegg.

Ingen i Fremskrittspartiet har så langt ønsket å kommentere tiltalebeslutningen overfor NTB.

Samboeren siktet

Bertheussen ble 14. mars i fjor siktet av PST for å ha tent på parets egen bil ved boligen deres i Oslo. Torsdag 28. mars endret PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker som hadde funnet sted ved parets bolig, bortsett fra den hun allerede var siktet for. Wara trakk seg samme dag som justisminister.

Sakene inkluderer branntilløp i søppelkassen på utsiden av Waras hus i januar, funn av en mistenkelig gjenstand bundet fast i bilen utenfor huset i februar og funn av et truende brev i mars i fjor.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener dessuten at etterforskningen har avdekket at Bertheussen også sendte et trusselbrev til daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, ifølge VGs opplysninger.

Nekter skyld

I tillegg ble det i desember 2018 tegnet hakekors og skrevet ordet «rasisit» på huset og bilen til Wara.

Bertheussen erkjenner ikke straffskyld for noe forhold.

Forsvarer Elden har flere ganger uttalt at saken kun er bygd på indisier, og at han regner med at den blir henlagt. Da saken ble sendt tilbake til PST i fjor høst for ytterligere etterforskning, framholdt Elden at den var beheftet med «en rekke løse tråder» og hilste nye etterforskningsskritt velkommen.

Bertheussen leverte i romjula 2018 en politianmeldelse mot teateret Black Box i Oslo for å ha filmet hennes og Waras hus. Videobildene ble brukt i bakgrunnen under en forestilling ved teatret. Anmeldelsen ble siden henlagt, og Bertheussen klaget henleggelsen inn for Statsadvokaten og fikk medhold. Senere ble den igjen henlagt.