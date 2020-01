Linda Hofstad Helleland blir distriktsminister

- Folk som kommer på besøk sier: «Oi, her var det annerledes»

Saken oppdateres.

NRK var først ut med å melde at klæbyggen Helleland gjør comeback i regjeringen. Dette bekreftes nå til Adresseavisen.

Adresseavisen skrev allerede mandag at Helleland var høyaktuell for ministerpost. Etter det Adresseavisen vet, skal Helleland inn som distriktsminister i den nye regjeringen. Statsrådposten er en nykonstruksjon, der det også skal legges inn andre områder hun skal ha ansvar for.

Dermed skal Helleland inn i regjeringsvarmen igjen, etter at hun ble byttet ut som barne- og likestillingsminister da KrF gikk inn i regjeringen for snart ett år siden. Kjell Ingolf Ropstad tok over Hellelands ministerpost.

Helleland var kulturminister i Solbergs regjering fra 2015-2018 og har representert Sør-Trøndelag på Stortinget siden 2001.

Det har kommet flere lekkasjer vedrørende de ulike statsrådpostene i løpet av torsdagen:

Ifølge VG så blir Knut Arild Hareide (KrF) samferdselsminister. Samme avis melder at samferdselsminister Anniken Hauglie (H) da er ferdig også i regjeringen. Ifølge TV 2 blir Geir Inge Sivertsen (H) fra Troms ny fiskeriminister.

NRK melder at Torbjørn Røe Isaksen (H) ligger an til å bli ny arbeids- og sosialminister.