Kinesiske turister nektes å reise – også til Norge

Saken oppdateres.

Ifølge NRK gjelder forbudet også for reiser til Norge.

Dette betyr at alle som deltar i gruppereiser, samt enkeltreisende med forhåndsbestilte pakker med flybilletter og hoteller, nå ikke får reist ut av Kina, opplyser Visit Norway.

Markedsspesialist Ingunn Sakshaug i Visit Norway sier til NRK at utreiseforbudet vil kunne vare helt til mai.

– Kina er et av de største oversjøiske markedene for Norge vintertid. I januar i fjor var vi oppe i 10.000 gjestedøgn. For februar til mai snakker vi om 85.000 gjestedøgn i Norge. Så dette er en stor gruppe, sier hun.

Visit Norway anslår at det kommer rundt 400.000 kinesiske turister til Norge på ett år.