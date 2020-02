Aylar Lie i retten: Jeg var utrolig skuffet og sint på Petter

Saken oppdateres.

Lie fortalte at hun først ble gjort kjent med at boka i det hele tatt var på trappene da hun fikk en SMS fra TV 2 med forespørsel om hun ville være med på et stunt i forbindelse med utgivelsen. Da hun et par dager senere fikk en epost fra forlaget om boka, hvor forholdet mellom henne og Petter Northug blir omtalt, oppfattet hun at det var for sent å gjøre noe med saken.

– De ba om adressen min, fordi de ville sende en bok i posten. Jeg oppfattet det ikke som noen forespørsel om korrektur. Boka var ferdig trykket og sendt ut. Jeg fikk servert informasjon som jeg verken kunne kommentere eller gjøre noe med, sa Lie da hun forklarte seg i Oslo tingrett mandag formiddag.

– Jeg var utrolig skuffet og sint på Petter, sa hun.

Pengene skal gå til Noah

Aylar Lie har saksøkt Petter Northug og Strawberry Publishing med krav om 100.000 kroner i erstatning etter at private og sensitive opplysninger om henne ble gjengitt i biografien «Min historie – Northug». Pengene skal uavkortet gå til dyrevernorganisasjonen Noah, understreket hun.

– Denne saken handler ikke om penger for meg. Dette er et symbolsk krav fordi jeg føler meg veldig urettferdig behandlet, sa Lie.

– Samtykket ikke

Hun avviser at hun på noen måte samtykket i at opplysningene om henne skulle gjengis slik det ble gjort i boka. Hun medgir å ha «fortalt en personlig historie» til Det Nye i 2012, men at hun holdt tilbake sensitive opplysninger, som gjengis i biografien Petter Northug.

Lie framholdt i sin forklaring at hun hadde et forhold til Petter Northug – de «møttes utallige ganger» – i rundt to år og sa at hun nå finner det «ekstremt respektløst og ufint at han flere år senere bruke dette i et PR-stunt.