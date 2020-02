Dette betyr de ulike elementene i sameflagget

Anne-Marja (21): Vi må vise at vi er her, vi tør å vise hvem vi er

Det samiske flagget ble godkjent av den 13. nordiske samekonferansen i Åre 15. august i 1986. Flagget er det samlende symbol for samer på tvers av landegrensene og blir brukt av sametingene i Norge, Sverige og Finland.

Flagget blir brukt ved offisielle flaggdager og ved andre høytider. Bruken av det samiske flagget følger reglene for flagging i de respektive landene. I Norge har Utenriksdepartementet utarbeidet regler for hvordan det samiske flagget skal rangere i forhold til andre flagg.

Flagget er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl.

Samiske flaggdager:

6. februar

Samenes nasjonaldag. Den er til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917. Dette var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene. Dagen ble første gang feiret i 1993.

2. mars

Sametinget i Finland ble åpnet (1996).

25. mars

Marimesse. Maria bebudelsesdag. En tradisjonell samisk merkedag.

24. juni

Midtsommer. Sankthansdagen.

9. august

FNs internasjonale urfolksdag.

15. august

Dagen da sameflagget ble godkjent, og Isak Sabas fødselsdag (han har skrevet teksten til den samiske nasjonalsangen «Sámi soga lávlla».)

18. august

Samerådet ble stiftet (1956).

26. august

Sametinget i Sverige ble opprettet (1993).

9. oktober

Sametinget i Norge ble åpnet (1989).

9. november

Sameparlamentet i Finland ble opprettet (1973).

