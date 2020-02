Villsvin-tips belønnes med 2000 kroner

Kollektivbruker etterlyste fakta om billigere buss. Her kommer de

Går i pluss for tredje år på rad

Eggen på plass under RBK-dramaet: Åpner for å innta talerstolen

Norge har brukt 29,5 millioner kroner for å få plass i Sikkerhetsrådet

Nordmann møter i retten i Norge for drap i Latvia

Saken oppdateres.

Mattilsynet tilbyr godtgjørelsen uansett om dyret er påkjørt eller funnet i naturen. Det stilles likevel krav til den som melder fra:

– Det er viktig at den som varsler, kan gi oss eksakt funnsted, enten ved å vise oss dette eller ved å oppgi nøyaktig kartreferanse. Det vil kun utbetales godtgjørelse for de dyrene det er mulig å finne igjen for prøvetaking, sier Anne Marie Jahr.

LES OGSÅ: Bjørn skjøt villsvin i Klæbu

Målet er å oppdage sykdom og hindre at dyrene sprer den. Villsvin kan bære med seg afrikansk svinepest, en sykdom som er svært alvorlig både hos ville og tamme svin.

- Ingen vaksine

– Afrikansk svinepest er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Det finnes ingen vaksine eller kur mot sykdommen, forteller Jahr.

LES OGSÅ: Onsdag morgen oppdaget Kjell Kåsen villsvin-spor rett bak fjøset sitt i Tydal.

Sykdommen sprer seg stadig til nye land og er påvist blant annet i Polen, Litauen og Latvia.

Spredd seg raskt

Viruset smitter imidlertid ikke til mennesker eller andre dyr.

Villsvinene har spredd seg raskt langs svenskegrensen de siste årene, fra Halden i sør til Trøndelag i nord. Den norske bestanden er nå beregnet til å omfatte mellom 400 og 1200 dyr. Både svineprodusentene Norsvin og Den norske veterinærforening har tatt til orde for å bekjempe dyrene, med fare for svinepest som det viktigste argumentet.

LES OGSÅ: Villsvin kan spre seg langs kysten av Sør-Norge til Trøndelag

LES OGSÅ: Senterpartiet vil utrydde villsvin, krever organisert jakt