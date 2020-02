Widerøe kutter 4000 avganger årlig i Norge

Åpner for arrangement med alkoholservering samtidig som barn og unge trener i Trondheim Spektrum

Jakten på Norges mest attraktive by er i gang

Philip Manshaus tiltalt for drap og terror

Philip Manshaus tiltalt for drap og terror

Saken oppdateres.

Totalt kuttes 4000 avganger i året, 15 prosent av den kommersielle produksjonen på kortbanenettet. Endringene trer i kraft 4. mai 2020.

- Vi er i en fortvilt situasjon. Vi vet at resultatet av disse kuttene blir en transportstandard i en rekke distriktskommuner som ikke er i nærheten av å dekke reisebehovet. Likevel har vi ingen valg. Vi har hatt dialog med Samferdselsdepartementet og vår anbefaling er at flere av disse ruteområdene tas inn som anbud, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe i pressemeldingen.

Årsaken til kuttene er økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen og at den generelle markedsutviklingen i Norge har medført store utfordringer for lønnsomheten, opplyser selskapet videre i pressemeldingen.

En av rutene som blir rammet er direkteruten Oslo-Namsos. Denne legges ned i oktober, november, desember og mars. Den opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul, går det fram av pressemeldingen.