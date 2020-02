To tyske statsborgere omkom i skred på Svalbard

Saken oppdateres.

Følget de var en del av besto av to guider og fem utenlandske turister. Turen ble gjennomført i regi av russiske turistselskapet Arctic Travel Company Grumant.

Sysselmannen jobber nå med å varsle pårørende, men kan foreløpig ikke gi mer informasjon om alder og kjønn på de omkomne.

Vanskelig med helikopter

Letemannskaper måtte ta seg inn til fots og med snøscooter for å søke da to personer ble meldt savnet på breen ved 14.50-tiden. Forholdene gjorde det for vanskelig for helikopter å ta seg helt fram til området, mellom 15 og 20 kilometer fra Barentsburg.

Helsepersonell og personell fra Sysselmannen tok seg fram til skadestedet.

Liten kuling

Ifølge yr.no er det liten kuling i området, mens Varsom.no har opplyst om moderat skredfare.

Barentsburg er en russisk gruveby på Spitsbergen på Svalbard. I 2011 var det om lag 435 innbyggere i byen, de fleste av dem russere og ukrainere.

Gruvebyen ligger ved Grønfjorden, en sørlig gren av Isfjorden rundt 10 km innenfor munningen og 60 km vest for Longyearbyen.