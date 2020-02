Flere avganger til Gran Canaria og Tenerife kansellert

Toget som kjørte inn i et snøskred på Bergensbanen er på vei til Bergen

På grunn av de ekstreme værforholdene ble flyplassen på Gran Canaria stengt rundt klokken 15.30 lokal tid lørdag. Også flyplassen på naboøya Tenerife ble stengt lørdag.

Flyplassene åpnet igjen i 23-tiden lørdag kveld, men værforholdene er fremdeles ustabile og kan endre seg raskt.

Norwegian opplyser at de har kansellert i alt ti skandinaviske avganger som skulle til og fra Gran Canaria og Tenerife søndag.

– Vi har kansellert våre avganger fra Oslo til Gran Canaria og to avganger fra Oslo, en fra Stavanger og en fra Trondheim til Tenerife søndag, sier presseansvarlig Andreas Hjørnholm til NTB.

SAS kansellerer

Samtlige av flyene til Norwegian hadde også planlagte returavganger fra Kanariøyene søndag, som dermed også er kansellert. Flyene har plass til rundt 180 passasjerer og samtlige var fullbooket.

– Flyplassene kan bli stengt på kort varsel, og det er en høy risiko for at fly som er i luften må omdirigeres til andre steder. Vi vil ikke risikere at våre passasjerer blir sittende fast på andre steder enn sitt reisemål, sier Hjørnholm.

Også SAS kansellerer sine avganger til Gran Canaria søndag.

– Det gjelder SK4697, Oslo 07.30, SK2837, København 08.05 og SK1819, Stockholm 10.20, sier pressesjef i SAS John Eckhoff til NTB.

En rekke av flyene til SAS ble rammet av sandstormen lørdag.

– Vi hadde sju fly som ble rammet, tre skulle til Norge – to til Gardermoen og ett til Kristiansand. I tillegg skulle tre fly til Sverige og ett til Danmark. To av de sju flyene ble omdirigert til Tenerife og Portugal, og de er der ennå, sa Eckhoff natt til søndag.

