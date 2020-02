En person testet positivt for koronavirus i Norge

Trøndersk konsern omsatte for over 1,6 milliarder kroner. Nå blir det enda større

Det kom fram under pressekonferansen onsdag kveld.

Den smittede kom hjem fra Kina i helgen. Vedkommende er i hjemmekarantene.

- Etter en individuell vurdering ble det tatt prøver av denne personen, og personen ble testet etter å ha kommet hjem fra utbruddsområdet i Kina, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI på en pressekonferanse onsdag kveld.

Ifølge FHI er personen frisk og har ingen symptomer.

Onsdag viste en analyse et svakt positivt resultat, mens en tidligere analyse var negativ.

Det nye koronaviruset covid-19 sprer seg videre i Europa. En norsk student er smittet i Italia, og i Norge forbereder helsemyndighetene seg på et stort utbrudd.

Bent Høie møter pressen etter at koronaviruset ble påvist i Norge. Pressekonferansen begynner klokken 22 onsdag kveld.

Onsdag ble det registrert to nye dødsfall knyttet til viruset i Italia, og Folkehelseinstituttet bekrefter at de har blitt informert om at en nordmann bosatt i Italia har testet positivt for det nye viruset.

I tillegg ble enda en person påvist koronaviruset i Sverige onsdag kveld.

Det første tilfellet av viruset ble registrert i slutten av januar og dreide seg om en kvinne som hadde vært i Wuhan i Kina.

Totalt var det onsdag ettermiddag registrert smittetilfeller i 13 europeiske land. Situasjonen er mest alvorlig i Italia, med 12 døde og 374 registrert som smittet.