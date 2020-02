Helsedirektoratet: - Planlegger ut i fra at 25 prosent av befolkningen kan bli syke

Vinterens kaldeste natt: Her ble det målt under -30 grader i morges

Saken oppdateres.

SISTE: På pressekonferansen orienterte Helsedirektoratet om situasjonen for koronasmitte i Norge og hvilke tiltak som gjøres.

- Vi kan komme i en situasjon hvor det er mange smittede samtidig, det er det vi planlegger for. Mange syke samtidig vil bli en stor belastning både for helsetjenesten og andre sektorer. Derfor er vi forberedt på å å sette inn kraftfulle tiltak i helsetjenesten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen.

- Vi jobber utifra at vi kan komme til å få strekk i kapasitet når det gjelder intensivbehandling. Hvis vi går ut fra at 25 prosent blir smittet, som er det Folkehelseinstituttet har bedt oss planlegge for, kan det bli mellom 160 000 og 280 000 ekstra personer som tar kontakt med helsetjenesten på grunn av sykdom. Dette kan føre til at mellom 14 000 og 16 500 ekstra innleggelser, sier helsedirektøren videre.

En utfordring er også at det produseres for lite smittevernutstyr.

- Alminnelige tiltak er viktigst

- De viktigste tiltakene er de helt alminnelige tiltak som hver enkelt av oss kan gjøre: god håndhygiene, vaske hendene godt, gode hostevaner, ikke ha kontakt mellom syke og friske, sier han.

De som mistenker at de er syke, må kontakte lege, men Guldvog ber dem om å ringe - ikke møte opp direkte.

- Det er viktig med et åpent og tillitsfullt forhold imellom helsetjenesten og befolkningen, slik at terskelen for å ta kontakt med helsetjenesten er lav, og at ingen skal bli stigmatisert, sier han.

Tiltak som å stenge barnehager og offentlig transport, vil vurderes, men det er høy terskel for dette, de må oppveies mot ulempene og de store samfunnsmessige konsekvensene, forklarer Guldvog.

- Barn mindre utsatt for å bli syke

De ser også på beredskapsforberedelsene i samarbeid med blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og Forsvaret.

Ved spørsmål om barn er utsatt, sier Guldvog at det så langt ser ut til at barn er mindre utsatt for å bli syke enn i en vanlig influensaepidemi. Det betyr også at barn er en mindre kilde til smitte.

Flere enn 100 nordmenn er nå testet, opplyser Bjørn Guldvog.

Han ber også alle kommuner å gå gjennom rutinene når det gjelder hjemmehjelp og sykehjem, ettersom man her finner en del av de mest sårbare pasientene.

- Vi har ingen syke mennesker med koronasmitte i Norge som vi vet om i dag, og vi har god kapasitet. Men vi kan komme i en stuasjon der situasjonen er en annen, så her må vi følge nøye med fortløpende, sier han.

- Vi har ikke eksakt kunnskap om hvordan dette blir, og det er det som er vanskelig. Vi kan klare å holde det nede, og det kan hende at det sprekker litt opp og at mange blir syke samtidig. Han sier at de planlegger for begge disse scenariene.

Smittet person i Tromsø

Onsdag kveld bekreftet Folkehelseinstituttet på en pressekonferanse at en person har testet positivt på det nye koronaviruset, etter å ha kommet hjem fra de smitterammede områdene i Kina i helgen. Personen er ikke syk, men er satt i hjemmekarantene.

Senere samme kveld bekreftet Tromsø kommune at personen er bosatt i deres kommune, og at det er en kvinne.

– En svak positiv prøve kombinert med en person som er nå er frisk, gjør det svært lite sannsynlig at personen er smitteførende, sa kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Torsdagen ble det kjent at smitten også har kommet til Danmark.

En ansatt i dansk TV 2 har fått påvist smitte av covid-19-viruset, opplyser TV-kanalen og Sundheds- og Ældreministeriet i Danmark.

Vedkommende, som er den første dansken som har fått påvist viruset, var i forrige uke på skiferie nord i Italia sammen med familien. Etter ferien fikk han feber og begynte å hoste.

Covid-19-viruset har spredd seg til flere europeiske land, og Italia er landet i Europa med klart flest tilfeller av folk som har testet positivt for viruset.

I Japan meldes det torsdag om at alle offentlige skoler stenges grunnet virusutbruddet.