Opposisjonen krever at Sivertsen får sparken

Forlot Kolstad for to år siden - nå kommer han hjem

Saken oppdateres.

– I morgen møtes regjeringen til Kongen i statsråd. Der bør Solberg gi Sivertsen beskjed om at han er ferdig i regjering, sier SVs Kari Elisabeth Kaski til Dagbladet.

Hun gjør det klinkende klart at hennes parti ikke lenger har tillit til fiskeriministeren etter de mange medieoppslagene om blant annet statsrådens dobbeltlønn og etterlønn.

Dersom Solberg ikke lytter til kravet, vil hun bli kalt inn på teppet i Stortinget neste uke, sier Kaski. SV vil imidlertid ikke stille mistillitsforslag til Sivertsen.

– Vi mener det er Erna Solbergs ansvar å rydde opp i dette rotet. Nå må hun faktisk opptre som en leder og ta ansvar, sier Kaski.

Ap: Må gå

Også Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann Terje Aasland mener det kun er én utgang på saken: At Sivertsen blir fjernet.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at han må gå. Enten er han et ordentlig rotehode, eller så er han ikke etterrettelig overhodet. Begge deler er like ille, sier Aasland til NTB.

– Vi er avhengig av tillit til fiskeriministeren. Men det er vanskelig å forholde seg til ham nå. Det inntrykket som har festet seg hos meg, er at han sier én ting, men gjør noe annet. Det gjør ham til en person man ikke kan stole på, fortsetter han.

Solberg: Tillit til Sivertsen

Solberg erklærte så sent som tirsdag at hun har tillit til Sivertsen, men rådet ham til å melde seg ut av Frimurerlosjen etter avsløringer om at fiskeriministeren var et høytstående medlem.

Onsdag fulgte Sivertsen rådet til statsministeren og meldte seg ut.

Torsdag rullet saken videre da det ble kjent i Aftenposten at Sivertsen skrev under på en årsmelding fra et byggefirma i januar i kraft av å være styreleder, trass i at han mandag hevdet at han frasa seg alle styreverv da han ble utnevnt til statssekretær i november.

– Erna må ta affære

Ap krever i likhet med SV at Solberg tar affære.

– Nok en gang framstår hun som en svak leder, som ikke ser ut til å være i stand til å ta grep. Det virker jo nærmest som om statsrådene får lov til å gjøre hva de vil. Dette svekker hennes troverdighet, slår Aasland fast.

Han har nå sendt elleve spørsmål til statsministeren om hvordan hun har vurdert Sivertsens rolle når det gjelder sakene om dobbeltlønn, etterlønn og andre verv han hadde.

– Jeg forventer klare svar, sier Aasland.