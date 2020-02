Datteren med rørende minneord til Jahn Teigen

Fører mistet lappen etter at bilen havnet på taket

Mann hoppet ut av vinduet for å unnslippe flammene

Barnevern: Ikke overdriv konsekvensene av at Norge er domfelt i Strasbourg

Helsedirektoratet åpner informasjonstelefon for spørsmål om koronavirus

Virusfrykt gir halvering for Finn Reise

Nordmenn svenskehandlet for 14,3 milliarder kroner i fjor

Nordmenn svenskehandlet for 14,3 milliarder kroner i fjor

Saken oppdateres.

– Si meg, hva betyr adieu? innleder 35-åringen et minneord om sin far og viser til en av artistens mest kjente melodier.

NTB viderebringer her Sara Skorgan Teigens minneord i sin helhet:

SI MEG, HVA BETYR ADIEU?

Av Sara Skorgan Teigen

En liten kropp, en gigantisk energi. Et våkent og nysgjerrig sinn, styrt av hjertet. En far, en helt spesiell venn, en kunstnerkollega, min sparringspartner, en lekekompis, et voksent barn, en barnlig og reflektert voksen, en klovn, tryllekunstner, gummitryne og en lysende morfar.

Jeg sitter her i stuen din. Omringet av minner, bilder, priser, bøker, gaver fra fansen, blomster og lys. Jeg mangler ord, men det er noe med frø. For spørsmålet som gjentar seg er: hvor er du nå?

Men svaret kommer og er enkelt: du er jo her, spirende og høyst levende inni meg.

Jeg overøses av kjærlighet og varme fra alle kanter, familie, venner, fremmede, mediene, folket! Og jeg ser frøene du har plantet gjennom sangene og energien din overalt, i folket, som du var så glad i og følte så stort ansvar for, elsket å underholde og snakke med. Du så på dem og behandlet dem som familie. Jeg er så stolt av deg pappa, alt jeg ser er et stort, spirende blomsterhav i ditt sted.

Jeg skulle ønske du hadde opplevd disse dagene, min venn. Du får rørende kritikker! Kulturministeren kaller deg for en nasjonalskatt! De flagger på halv stang. Og jeg berøres av at folket har begynt å spleise for å støtte din siste reise.

Jeg vet ditt ønske var en offentlig bisettelse, så jeg ønsker varmt velkommen til alle: onsdag 11.03, kl. 12.30 i Tønsberg Domkirke, som vil ledes av Biskop Per Arne Dahl.

(Familie, venner og kolleger først og så fyller vi opp det som er igjen av plasser.)

Så hva betyr adieu? Det må bety på gjensyn. For jeg ser deg plutselig i alle de du har sådd frø i. En velkjent optimisme lyser opp i deres øyne og jeg møter deg igjen.

Fra hjertet, takk for alt.

Du er uerstattelig.