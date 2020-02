Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen går av

Norge får håndball-VM for herrer i 2025 - Trondheim kan bli vertsby

Saken oppdateres.

– Sakene om styreverv og etterlønn har tatt all fokus bort fra den jobben jeg som fiskeri- og sjømatminister ønsker å gjøre for å utvikle Norges viktigste næring, skriver Sivertsen.

– Næringen fortjener en minister som kan ha fullt fokus på de oppgaver som må gjøres for å få dette til. Sakene har også blitt en belastning for regjeringen og for mitt parti Høyre, fortsetter han.

Mistillitsforslag

SV fremmet tidligere fredag et mistillitsforslag mot Sivertsen etter stadige avsløringer om etterlønn, dobbeltlønn og styreverv i strid med stillingsinstruksen.

Sivertsen opplyser at han har fratrådt alle styreverv og beklaget søknaden om etterlønn, men opplever at sakene likevel tar all tid og oppmerksomhet.

– Da blir det vanskelig å gjøre en god jobb som fiskeri- og sjømatminister. Det har veid aller tyngst når jeg har tatt min beslutning og bedt statsministeren om å fratre, skriver han.

Fikk etterlønn

Dagbladet avslørte tidligere i februar at Sivertsen fikk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Det ble også kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han ble statssekretær.

Sivertsen fikk også full godtgjørelse for fylkestingsverv i Troms og Finnmark etter at han tiltrådte som statssekretær i november, og senere fiskeriminister 24. januar, skrev VG og Aftenposten