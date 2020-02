Poliklinikken ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus er stengt etter at to ansatte har fått påvist koronasmitte

Tok over tre timer å rydde opp i veikaos på fylkesvei

Saken oppdateres.

Da Aftenposten var innom øyeavdelingen lørdag formiddag, var det ingen mennesker å se. Poliklinikken, som er åpen for akutt hjelp i helgene, var stengt. Utenfor venterommet hadde noen hengt opp en lapp der det sto at alle behandlingere her er avlyst lørdag.

– Vi har dessverre måttet stenge poliklinikken på øyeavdelingen i dag som følge av situasjonen med Covid-19, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer ved Oslo universitetsklinikk til Aftenposten lørdag.

Øyeavdelingen på Ullevål sykehus strekker seg over hele fire etasjer, og har også flere operasjonsstuer og en sengepost med 19 senger. Hele sykehusets 3. etasje var lørdag avstengt.

Enda en ansatt smittet

Lørdag kom også meldingen om at enda en ansatt ved øyeavdelingen til Ullevål sykehus har fått påvist koronasmitte. Dermed er to ansatte smittet. Tre andre ansatte har testet negativt.

- Vi arbeider videre med ivaretakelse av pasienter og ansatte og nødvendige avklaringer i forbindelse med de positivt testede ansatte. Vi fortsetter arbeidet med å ringe opp pasienter som har hatt kontakt med de positivt testede ansatte, skriver sykehuset på Twitter.

Fredag kveld ble det kjent at én ansatt ved øyeavdelingen, som nylig hadde vært på ferie i Nord-Italia, hadde testet positivt. Fire andre ansatte på avdelingen hadde symptomer og ble testet.

Det er én av disse fire som nå har testet positivt på koronaviruset. Ullevål sykehus opplyser til NRK at det er en nær kollega av den første smittede. De tre andre testet negativt, opplyser sykehuset.

Var på jobb i to dager

Den første ansatte som fikk påvist smitte, var på jobb mandag og tirsdag, opplyste administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth for Oslo universitetssykehus på en pressekonferanse fredag kveld.

Den første smittede er en lege ved øyeavdelingen, ifølge Aftenposten. Det ville imidlertid Bjørnbeth ikke bekrefte under pressekonferansen.

To smittede ansatte medfører «et stort arbeid for å informere pasienter og ansatte med tanke på smitteoppsporing», ifølge sykehuset.

Beredskap

I forbindelse med smitten har Ullevål sykehus iverksatt såkalt grønn beredskap.

- Grunnen til det er at vi trenger å omdisponere ressurser og personell for å drive informasjon og oppsporing av pasienter som har vært på øyeavdelingen mandag og tirsdag denne uka, sa Bjørnbeth fredag kveld.

Pasienter som har vært innom øyeavdelingen, kan ringe 22 11 90 00 for mer informasjon, opplyser sykehuset. Telefonlinjen er åpen hele dagen.

- Alvorlig

Sykehuset sa fredag at de har full oversikt over antall pasienter som har vært i kontakt med seksjonen der den første smittede ansatte jobber.

- Med både pasienter og ansatte skal det være snakk om noen hundre personer som vedkommende har vært i kontakt med, sa Bjørnbeth fredag med henvisning til den første smittede.

Når det gjelder videre oppfølging av disse, opplyste han at de vil følge Folkehelseinstituttets regler for hjemmeisolering og karantene.

- Vi tar denne situasjonen veldig alvorlig, setter krisestab og går i grønn beredskap for å håndtere dette, sa sykehusdirektøren.

Det er nå påvist totalt sju tilfeller av koronaviruset i Norge.