Svarer etter kritikk for manglende tilbud: Surr og feil om krisehjelp

Politiet fikk medhold: Den siktede får to ukers varetektsfengsling

To kvelder på rad kom det krenkende tilrop fra salen

FHI: Virusepidemien kan gå over i en ny fase

Siktet 25-åring sier at han var til stede under Ila-skytingen

Denne merkingen kan gjøre at vi spiser sunnere, men Helsedirektoratet er skeptisk

WHO: Mange flere virustilfeller utenfor Kina

Åpenhjertig Jensen etter RBK-exiten: – Horneland vil bli banebrytende for klubben

Vil bygge nytt konserthus i Trondheim - og ruste opp Olavshallen for flere hundre millioner

Det er særlig to feil foreldre gjør når barn ikke vil sove. Slik kan du endre på det

Elbiler sto for om lag halvparten av nyregistreringene i februar

46-åring tiltalt for voldtekt av egen datter

Sp om regjeringens domstolsreform: – Et PR-stunt

Leilighet i Brustugguvegen solgt for 2 millioner kroner

Leilighet i Brustugguvegen solgt for 2 millioner kroner

Det er særlig to feil foreldre gjør når barn ikke vil sove. Slik kan du endre på det

Målinger viser at Likud vinner i Israel

Saken oppdateres.

Ytterligere seks personer fikk mandag bekreftet koronasmitte i Norge. Ingen av de totalt 25 smittede er imidlertid alvorlig syke.

– De befinner seg isolert i hjemmene sine, opplyser overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet (FHI) mandag kveld.

Tolv av tilfellene er i østlandsområdet. Ni av tilfellene er i Vestland, to i Agder, ett i Rogaland og ett i Tromsø. På kort sikt er det ventet at det vil komme flere tilfeller, opplyser Hauge.

– Ny fase

De seks nye tilfellene har alle tilknytning til utbruddsområder i utlandet, fem av dem til Italia. Ifølge FHI kan imidlertid smittespredningen gå over i en ny fase der smitten spres – uten at myndighetene klarer å knytte de smittede til et kjent utbruddsområde.

Fakta om koronaviruset * En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * Over 80 prosent får milde symptomer. Risikoen er aller størst for eldre og syke. * Verdens helseorganisasjon (WHO) betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. * 26. februar ble det første tilfellet av viruset bekreftet i Norge. * Totalt er 25 personer smittet av koronavirus i Norge. 12 av de 25 tilfellene er i østlandsområdet, inkludert fem ansatte ved Oslo universitetssykehus og én lærer ansatt ved Etterstad videregående skole i Oslo. Ni av tilfellene er i Vestland, to i Agder, ett i Rogaland og ett i Tromsø. Ingen av dem er alvorlig syke. * Alle de 25 smittede har tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet. De er alle hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste i sine respektive kommuner. * Ullevål sykehus har innført nye karanteneregler på 14 dager for ansatte som har vært i smitteområder. De nye reglene vil berøre mellom 150 og 160 ansatte ved sykehuset. Antallet kommer trolig til å stige noe. Kilde: Folkehelseinstituttet, NTB

Hauge sier dette vil være en ny situasjon.

– For da er smittetilknytningen til utbruddsområdene brutt, og da må vi begynne å vurdere om det foregår smitte i Norge som vi ikke vet om, sier overlegen.

Inngripende tiltak

FHI forventer at smittespredningen kan gå over i en slik fase. Da kan det bli aktuelt med nye og mer inngripende tiltak for å hindre spredning i befolkningen.

– Å sperre ned områder tror jeg sitter veldig langt inne. Men hvis en situasjon oppstår der vi ikke lengre har kontroll på situasjonen, må vi vurdere flere tiltak. Hva slags tiltak skal jeg ikke spekulere i, fordi det er vanskelig å forutsi, sier Hauge.

LES OGSÅ: NTNU-student i Italia smittet av koronaviruset

Håndsprit på arrangementer

Helsemyndighetene har foreløpig anbefalt at store arrangementer ikke avlyses, dette i motsetning til i flere andre europeiske land.

– Men vi er veldig opptatt av dem som kommer på arrangementer, ikke er syke, så er man syk bør man holde seg hjemme, sier Hauge.

Kommende helg arrangeres blant annet Holmenkollen skifestival, der flere titusen er ventet å delta. Under store arrangementer i tiden framover oppfordrer FHI til gode hygienerutiner, som grundig håndvask, bruk av håndsprit og gode hostevaner.

Kun øyeblikkelig hjelp ved øyeavdeling

Fem av de tolv smittede i østlandsområdeter er ansatte ved øyeavdelingen til Oslo universitetssykehus.

Sykehuset opplyser mandag kveld at 110 ansatte ved avdelingen er i karantene, og at avdelingen denne uken derfor kun vil utføre øyeblikkelig hjelp og noe annen utvalgt aktivitet for å hindre redusert synsevne eller tap av synsevne.

– Dette er en utfordrende situasjon for pasienter og ansatte ved øyeavdelingen, sier sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth.

Pasienter som hadde time denne uka, holdes fortløpende orientert.

Hundrevis testet i Oslo

Legevakten i Oslo hadde mandag ettermiddag testet 303 personer for koronaviruset. I tillegg til legevakten tester både bydelene og Ullevål sykehus folk i Oslo.

– Det er stor pågang på telefonlinjene til legevakten, og mange opplever lang ventetid eller at de ikke får svar. Legevakten har bemannet opp telefonlinjene. Det er viktig at de som har behov for akutt hjelp, når oss, sier avdelingsdirektør Jon Ørstavik ved legevakten i Oslo.

– Alle som har generelle spørsmål om korona, oppfordres til å finne informasjon andre steder, sier avdelingsdirektøren.

Personer smittet av koronaviruset