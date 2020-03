33 koronasmittet i Norge – FHI fraråder reiser til Nord-Italia

Under halvt år igjen av RBK-kontrakten: Snakker med klubber fra flere land

Saken oppdateres.

Ingen av de totalt 33 smittede i Norge er alvorlig syke eller innlagt på sykehus, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) tirsdag. Alle er i hjemmeisolasjon og følges opp av den kommunale helsetjenesten.

– Foreløpig er de i såpass god form at de kan være hjemme. Men de må selvfølgelig følges videre i sykdomsforløpet for å se om de utvikler alvorlig sykdom, sier overlege Siri Helene Hauge ved FHI.

Av de åtte nye tilfellene er tre fra Viken, én fra Troms og Finnmark, tre fra Vestland og én fra Agder.

Sju av dem knyttes til utbruddet i Nord-Italia, og FHI fraråder nå reiser til Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte. I tillegg frarådes reiser til Iran, Sør-Korea og Hubei-provinsen i Kina.

«Sikkerhetsventil»

FHI kjenner fortsatt til smittekjeden til alle tilfellene i Norge, og de tror ikke det er store mørketall. En viktig grunn til det er at ikke bare folk som defineres som mistenkte tilfeller testes for koronaviruset, men også personer som ender på sykehus med alvorlig lungesykdom.

– Denne gruppen er en indikator på om det foregår smitte. Ved et større utbrudd kan vi regne med at noen må på sykehus, og det vil vi plukke opp. Det er som en sikkerhetsventil, sier Hauge til NTB.

– En annen indikator er at de aller fleste vi tester fra utbruddsområder, er negative. Så det er lav sannsynlighet for at det er store utbrudd i Norge vi ikke vet om – vi finner ikke så mye selv i denne gruppen, sier hun.

Overlegen erkjenner samtidig at det kan være enkelte smittetilfeller de ikke kjenner til.

Venter ny fase

Helsemyndighetene regner med at smitten i løpet av få dager vil spre seg lokalt, det vil si gå fra person til person her i landet.

– Vi går inn i en ny fase av virusutbruddet, sa direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet på en pressekonferanse tirsdag.

Om flere får viruset, og myndighetene mister oversikten over smitteveiene, kan det bli satt inn mer drastiske tiltak for å hindre spredning i et område. Da kan skoler, barnehager og offentlig transport bli stengt og møter og arrangementer avlyst.

280 ansatte i karantene

Totalt 280 Ullevål-ansatte er nå i karantene grunnet virusutbruddet ved øyeavdelingen til Oslo universitetssykehus.

– Alle skjønner at det begynner å bli et betydelig antall av viktig personell for oss som nå er i karantene, sa administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth på en pressekonferanse tirsdag.

Av alle som er i karantene, er 130 fra øyeavdelingen. I tillegg er 27 studenter som har hatt utdanning ved avdelingen, i karantene.

Seks Ullevål-ansatte ved øyeavdelingen er til nå smittet. Tallet vil trolig øke noe, ifølge Bjørnbeth.

– Det dummeste jeg kan si her jeg står, er at vi har kontroll på smittesituasjonen. Vi må ta dette fra dag til dag, sier han.

Pasienter i karantene

Også rundt 80 pasienter som har vært innlagt på øyeavdelingen, blant dem både barn og eldre, må være i karantene. Avdelingen har denne uken avlyst all behandling av pasienter, bortsett fra øyeblikkelig hjelp og noe annen aktivitet, for å minske smittefaren.

Bjørnbeth opplyste at driften ved andre avdelinger går som normalt.

Alle som kommer til sykehuset, blir nå oppfordret til å informere om hvorvidt de har vært på reise i smitteområder.