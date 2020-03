Anbefalt vaksine mot lungebetennelse rives ut av hyllene

Null kontroll på økonomien? Her er ekspertens ti beste sparetips

Flere av de største apotekkjedene går nå daglig tomme for vaksinen mot lungebetennelse, den som Folkehelseinstituttet anbefaler for alle over 65 år, skriver Aftenposten.

– Vi merker en bekymring blant folk, at de er engstelige, sier apoteker Luan Nguyen hos Apotek 1 Kronen i Oslo sentrum.

Torsdag er de utsolgt for vaksinen mot lungebetennelse, men kjeden jobber med å få det tilbake i kjøleskapene hos apotekene.

Tomme hyller

– Noen apotek har gått tomme, men vi har vaksiner på lager av de to typene det gjelder. Torsdag begynte de å gå ut til butikkene, sier kommunikasjonssjef Kjersti Ofstad i Apotek 1.

– Vi får også inn mange flere tidlig neste uke, som vi fordeler til våre apotek, sier hun.

De er Norges største apotekkjede med over 400 utsalgssteder. Også Norsk Medisinaldepot, som leverer til et tresifret antall apotek i kjedene Vitus Apotek og Ditt Apotek, forteller om tomme hyller.

– Status er at vi har vært tomme for vaksine mot lungebetennelse, men at vi fikk inn nye forsyninger torsdag. Lageret har vært tomt, så hvis apotekene har vært tomme har de ikke fått bestilt mer fra oss, sier Tonje Kinn i Norsk Medisinaldepot.

Vi får inn ekstra forsyninger fra Folkehelseinstituttet, i tillegg til fra våre leverandører. Det er en større etterspørsel fra apotekene som en følge av koronaviruset, sier Kinn.

Boots Apotek har et tresifret antall apotek i Norge.

– Nå er de partiene vi har fått i dag og i går gått ut, men vi får flere fredag, sier Anne Margrethe Aldin Thune i apotekkjeden torsdag.

Anbefaling til eldre i ny rapport

I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet anbefales eldre og personer med nedsatt immunforsvar å ta pneumokokkvaksine.

Vaksinen mot lungebetennelse forårsaket av bakterien pneumokokker anbefales til alle i risikogrupper, uavhengig av det nye koronaviruset.

– Det er beste mulighet for å beskytte seg mot lungebetennelse forårsaket av pneumokokker. Vaksinen vil i tillegg redusere presset på helsetjenesten ved et eventuelt utbrudd med koronavirus i Norge, sa overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten forrige helg.