Venstres valgkomité foreslår Grande, Rotevatn og Raja som ledertrio

Saken oppdateres.

Det ble kjent på en pressekonferanse torsdag kveld.

– Dette har vært en tøff prosess, sier komitéleder Per A. Thorbjørnsen.

Innstillingen er enstemmig, og komiteen ønsker at Trine Skei Grande fortsetter som partileder.

– Trine har ledet partiet vårt over sperregrensen ved to valg, som den eneste partilederen vår i moderne historie. Vi er helt trygge på at Trine er den rette personen også i årene som kommer, sier Thorbjørnsen.

Han trekker fram at begge de foreslåtte nestlederne har «pekt på Trine som den naturlige lederen».

Vraker nestlederne

Innstillingen betyr at dagens nestledere, Ola Elvestuen og Terje Breivik, vrakes. Thorbjørnsen understreker at de to har utgjort en solid nestlederduo, men at tiden var inne for å tenke fornyelse. Elvestuen foreslås imidlertid til en direkteplass til landsstyret i partiet.

Lederstriden i partiet har fått en ny omdreining de siste dagene. Onsdag gikk Elvestuen, som ble vraket som klima- og miljøminister i januar, til et oppsiktsvekkende angrep på Grande, og torsdag ba flere partitopper i Venstres Oslo-lag, samt lederen i Bergen Venstre, Trine Skei Grande om å trekke seg.

Det samme gjorde Unge Venstre, som ønsket seg Sveinung Rotevatn som ny partileder.

– Venstre er i en dyp indre krise. Vi tror at partiet har behov for fornyelse og nye profiler, sa Unge Venstres nestleder Ane Breivik til NTB.

Breivik er også leder i Bergen Venstre.

Skal ha bedt Grande gi seg

Ikke navngitte kilder har opplyst til NRK at valgkomiteen to ganger det siste halvåret oppfordret Grande til å kaste inn håndkleet frivillig.

Bak lederdiskusjonen ligger dyp bekymring for den dårlige oppslutningen blant velgerne. Venstre har omtrent ikke vært over sperregrensen siden partiet gikk inn i regjeringen for over to år siden.

Det interne kravet om fornyelse har vokst i styrke, og mange Venstre-folk mener dagens ledelse har forspilt sin mulighet til å løfte partiet. Grande har ledet Venstre siden 2010, mens Elvestuen og hans nestlederkollega Terje Breivik har hatt sine verv siden henholdsvis 2008 og 2012.

Samtidig har opprivende personkonflikter preget Venstre. Hardest gikk det for seg da Grande for åpen mikrofon og i andres påhør for halvannet år siden skjelte ut Raja, noe hun senere måtte beklage.

Venstre skal velge ny partiledelse på sitt landsmøte 17.–19. april.