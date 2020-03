Aavitsland: - Jeg tror dette blir veldig stort

Saken oppdateres.

Aavitsland sier det vil komme dødsfall som følge av koronaviruset i Norge, men at det er umulig å si hvor mange.

LES OGSÅ: Smitteoverlege om mørketall: Kan være 10 til 100 ganger flere virussmittede

32 personer døde i Norge av svineinfluensa for 11 år siden.

– Ja, vi er betydelig mer bekymret enn i 2009. Risikoen for dødelighet for den enkelte smittede ser ut til å være betydelig høyere enn med svineinfluensaen. Jeg tror dette blir veldig stort, sier Aavitsland til VG.

LES OGSÅ: Nye tilfeller av koronaviruset i Trondheim

For de fleste er ikke sykdommen covid-19, forårsaket av koronaviruset farlig eller livstruende, men for noen kan det bli alvorlig.

– Vi vet at det går et skille ved 1–2 uker. Hvis pasienten blir dårligere etter 1–2 uker, får de ofte viruslungebetennelse langt nede i lungene. Det kan ødelegge lungene og gi akutt lungesvikt. Da trenger pasienten pustehjelp. Vi vet også at risikoen for barn og unge voksne er liten. Fra 60-årsalderen øker den voldsomt, sier smitteverneksperten.