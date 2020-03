Virusekspertens råd til foreldre: Ikke vær redd for å sende barna på cup

Elever satt i karantene i 14 dager etter at lærer ble smittet av korona

Snart starter jakten på de to viktigste personene i ski-VM

To av de nye vinene leverer til terningkast seks

Nedslående nyheter for norsk langrennsprofil – må avbryte sesongen umiddelbart

Er barnet ditt bekymret for koronaviruset? Dette kan du svare

To av tre nye behandlingsmåter retter seg mot kreft

Helsedirektoratet vurderer å innføre karantene for turister fra Nord-Italia

Dato for valgdagen 2021 er satt

Dato for valgdagen 2021 er satt

Saken oppdateres.

Det sier lege og fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet under en pressekonferanse fredag.

– Det vurderes hvilke tiltak som er aktuelle. Vi kommer tilbake med en klar melding om det, sier han.

Et alternativ er å sette Italia-turistene i karantene i to uker.

Foreløpig er gjeldende anbefaling fra Folkehelseinstituttet at ansatte i helsetjenester som har vært i områder med vedvarende spredning de siste 14 dagene, ilegges arbeidsrestriksjoner.

Nær 100 smittet

Mellom 90 og 100 personer er nå bekreftet smittet, opplyser Lie.

Det er de siste dagene bekreftet smittetilfeller ved en rekke skoler rundt om i landet. Dette gjelder til sammen åtte skoler og en barnehage.

Direktoratet vil foreløpig ikke gi generelle råd om hvordan skoler og barnehager skal forholde seg til smittetilfeller.

– Tiltakene skal være avveid til situasjonen. Vi gir ikke generelle råd, men dette vurderer vi kontinuerlig, sier han.

Mørketall

Det kan være 10 til 100 ganger flere smittede med koronavirus enn det som er kjent, sa smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo kommune til NTB torsdag.

Dette er Folkehelseinstituttets vurderinger, sier Lie.

– Vi vet at sykdommen smitter mange som ikke har blitt testet. Sånn vil det nesten være til enhver tid. Det er viktig å ha et bilde av dette for finne ut hvem som kan være smittet. De som ikke har sykdomstegn, kan vi sannsynligvis ikke teste og finne pålitelig svar hos, sier han.

Kommunen kan avlyse arrangementer

Oslo kommune besluttet torsdag at årets verdenscuprenn i Holmenkollen, både i hopp, langrenn og kombinert, skal gå uten tilskuere for å motvirke ytterligere spredning av koronaviruset.

Trolig vil den samme problemstillingen dukke opp ved andre arrangementer i tiden som kommer.

Lie understreker at arrangører er pliktet å ta kontakt med kommunelegen for en vurdering om arrangementene kan gjennomføres.

Kommunen har også myndighet til å avlyse arrangementer, ifølge fagdirektøren.