FHI: Arrangementer med over 500 deltakere bør avlyses

Saken oppdateres.

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere anbefales risikovurdering før gjennomføring, opplyser instituttet.

– Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering, som deretter må godkjennes av kommunen, påpeker FHI.

Hensikten er å begrense spredning av koronaviruset.

– Arrangementer som samler mange mennesker, kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, understreker FHI.

I helgen ble Holmenkollen skifestivalen gjennomført uten tilskuere. En rekke arrangementer er avlyst de siste dagene, for eksempel Bryan Adams' norgeskonserter, som etter planen skulle holdes i Stavanger og Oslo i neste uke.

På en pressekonferanse tirsdag kveld, informerte FHI om de siste tallene på smittede. I løpet av det siste døgnet så har 85 fått påvist smitte. Totalt er det nå 277 registrerte koronasmittede i Norge.

– Vi er i en ny fase av epidemien nå. Vi ser at de som er rapportert smittet, fortsatt hovedsakelig er relatert til reiser. Men det er samtidig et økende antall smittede der vi ikke har klart å finne smittekjeden. Dette betyr at vi nå er i begynnelsen av den fasen der vi ser smitte i befolkningen som vi ikke kan følge, og det er nødvendig å innføre nye tiltak, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet tirsdag kveld.