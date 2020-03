St. Olavs hospital oppretter egen klinikk for testing av ansatte

Anbefaler at cuper for barn avlyses i Trondheim

Hotellansatte permitteres med to dagers varsel

UP visste at det ble kjørt hardt på denne strekningen. Men sjåførene bekreftet det

- Jeg så at hele gårdsplassen var bombardert av steiner

Weinstein dømt til 23 års fengsel for voldtekt og seksuelle overgrep

WHO erklærer virusutbruddet for en pandemi

Sigurd og Sigrid valgte bort NTNU for å få fast jobb

Innendørs arrangementer med over 500 deltakere blir helt forbudt fra i dag

BI stenger all undervisning

Helseministeren maner til dugnad for å spare menneskeliv

Innendørs arrangementer med over 500 deltakere blir helt forbudt fra i dag

BI stenger all undervisning

Innendørs arrangementer med over 500 deltakere blir forbudt

Alpint: Verdenscuprennet i Åre avlyses, sesongen over for damene

Tysk hoppstjerne falt i Granåsen – frykt for stygg kneskade

BI stenger all undervisning

Innendørs arrangementer med over 500 deltakere blir forbudt

Lindvik avanserte i Raw Air, frykt for stygg skade for tysk stjerne

Saken oppdateres.

Det er 489 registrerte koronasmittede i Norge – 212 har fått påvist smitte det siste døgnet. Myndighetene venter sterk økning, mange innlagte og dødsfall.

– Vi venter flere innleggelser, flere som trenger intensivbehandling og flere dødsfall, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Helseministeren maner til dugnad

Helseminister Bent Høie (H) maner til dugnad blant befolkningen og i næringslivet for å spare menneskeliv som følge av utbruddet av koronaviruset.

– I dag har jeg oppfordret alle til å bli med på dugnad. I helsetjenesten skal vi nå jobbe målrettet og kontinuerlig for å hindre smittespredning og sørge for at alvorlig syke får helsehjelp, sier Høie på en pressekonferanse onsdag kveld.

– Men denne jobben gjøres ikke bare i helsesektoren. Alle samfunnssektorer må bidra.

Unngå håndhilsing

Han snakket om viktigheten av gode helserutiner som vask av hender og unngå håndhilsing og klemming.

– Når vi alle sammen gjør dette i fellesskap som en stor dugnad, bremser og begrenser vi smitte som er ufarlig for de aller fleste av oss, men som er veldig farlig for noen få. Da er vi alle sammen med på en dugnad som redder liv, sier Høie.