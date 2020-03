- Det kryr av falsk informasjon i krisetider som nå

To mistet førerkortet og 21 måtte punge ut for høy hastighet

Bilder med informasjon og «råd» om koronavirus, som tilsynelatende kommer fra velkjente internasjonale organisasjoner, spres i disse dager på sosiale medier som Facebook og Twitter, også i Norge og Trøndelag.

Blant annet oppfordrer disse bildene til å unngå iskrem og annen kald mat for å unngå sykdommen. Andre «råd» ifølge bildene er å gurgle varmt vann med salt for å drepe bakteriene, og at å eksponeres for sol i to timer er nok til å «drepe» koronavirus som har havnet på klærne dine.

Tar avstand fra bildene

Flere av disse informasjonsplakatene utgir seg for å stamme fra UNICEF. Nestleder i UNICEF, Charlotte Petri Gornitzka, går kraftig ut mot disse kjedemeldingene og avkrefter at det er UNICEF som står bak.

- Disse rådene er selvsagt helt uriktige. Til de som står bak disse falske meldingene, har vi én enkel beskjed: SLUTT. Å dele uriktig informasjon og å prøve å få det til å se ut som om autoritære myndigheter står bak er farlig, og feil, skriver hun på UNICEFs nettsider.

Hun ber samtidig publikum om å oppsøke informasjon om hvordan man holder seg trygg fra pålitelige kilder, for eksempel UNICEF, Verdens Helseorganisasjon (WHO), nasjonale helsemyndigheter eller pålitelig helsepersonell.

- Og ikke del informasjon fra upålitelige eller ubekreftede kilder. Det er viktig at vi er bevisste på at informasjonen vi deler er riktig.

Ekspert: - Styr unna sosiale medier

Petter Bae Brandtzæg er sjefforsker ved SINTEF og førsteamanuesis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og har forsket mye på blant annet falske nyheter.

Han mener det kan være vanskelig å vite hva slags informasjon man kommer over på internett som er til å stole på, men sier at et viktig poeng er å gå til hovedkildene.

- Med dagens ekstreme situasjon er det lurt å søke til kommunene, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets egne offisielle nettsider. Det er lurt å styre unna alt i sosiale medier. Det kryr av falsk informasjon og konspirasjonsteorier i krisetider som nå, sier han.

Han forklarer at disse falske meldingene får stor spredning fordi det er knyttet stor usikkerhet til situasjonen, og at folk da ofte er villige til å søke mer informasjon på sosiale medier, hvor rykter og falske nyheter har gode tider.

- Null respekt for de rammede

Konsekvensene av spredningen av denne falske informasjonen er blant annet at det undergraver helseresponsen på koronaviruset, og arbeidet til tusener av helsearbeidere, sier Brandtzæg.

- De viser null respekt for de som er rammet. Det er viktig med fakta, ikke desinformasjon som bygger opp under frykt. Dette ødelegger folks tilgang til nøyaktig informasjon for å beskytte seg selv og andre. Det er alvorlig, sier han.

- Hvorfor starter folk slike falske informasjonskampanjer?

- Noen gjør dette for gøy, andre gjør det fordi de ikke sjekker opp godt nok selv. Andre igjen gjør det for å skape frykt, og har et ønske om å destabilisere sittende myndigheter, sier Brandtzæg.

Pålitelige kilder

