Forsikringsselskap fraråder folk å bestille reiser til utlandet

Saken oppdateres.

– Dette er ikke tiden for å bestille reiser til utlandet, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring til NTB.

Bakgrunnen for advarselen er at stadig flere land tar raske beslutninger som får stor betydning for reisende.

– I verste fall kan man bli sittende fast ute i verden dersom landet man oppholder seg i stenger ned flyplasser eller andre transportmuligheter, sier Irgens.

Han viser samtidig til at det er stor gjennomstrømming av folk, er det også stor smittefare.

Dekker behandling

Forsikringsselskapet dekker fortsatt behandling om du blir smittet på reise utenfor land med stor smittespredning.

– Vi dekker behandling og hjelper deg hjem dersom du må evakueres. Blir du plassert i karantene på reise får du dekket forlenget opphold og utsatt hjemreise. Må du avlyse en reise fordi du sitter i karantene i Norge, enten du er syk eller frisk, dekkes også dette av forsikringen, sier han.

Dette gjelder ikke dersom man reiser til områdene som UD fraråder mot å reise til som følge av koronaviruset. Det gjelder Tirol i Østerrike, Italia, Sør-Korea og Kina, ifølge reiserådene utstedt tirsdag.

– Flytrafikken utsatt

– Reiseforsikringen gjelder ikke for dem som reiser til områder Norske myndigheter fraråder reise til. Selv med reiseforsikring er du altså uten forsikringsdekning dersom noe skulle skje med deg. Du må selv dekke alt hvis du blir syk, trenger legehjelp, ved tyveri eller egenandelsdekning for leiebil, sier Irgens.

Tryg viser til at flytrafikken til og fra de mest smitteutsatte områdene allerede er i ferd med å stoppe helt opp.

– Endringer skjer så fort at man risikerer å bli strandet dersom man reiser til utlandet nå. Vær hjemme til situasjonen blir mer stabil, sier Irgens.