- Vi står i en vanskelig tid for hele Norge. De drastiske tiltakene vi nå gjør gjør vi i håp om å stanse viruset, sier Solberg.

Hun sier at alle landets barnehager, skoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges.

- Vi må bry oss hverandre, og hjelpe hverandre så godt vi kan. Scenarioer viser at flere vil dø, operasjoner blir utsatt og hverdagen til mange blir snudd på hodet. Derfor setter vi inn drastiske tiltak, sier hun.

– Vi kan ikke ta på hverandre, men vi skal altså ta vare på hverandre. De siste dagene har organisasjoner, bedrifter og kommuner tatt mange initiativ for å begrense smitten. Vi har tatt disse rådene på alvor, sier Solberg.

- Tiltakene kommer til å få stor inngripen i vår personlige frihet. Det griper inn i vårt hverdagslig og hvordan samfunnet fungerer, sier hun.

Helseminister Bent Høie sa at grepene som nå gjøres vil oppleves som en belastning for mange.

- Det vil få store konsekvenser for det norske samfunnet, men dette er en dugnad som vi er nødt til å ta, sier han.

Dette er tiltakene

Fra og med i dag torsdag klokken 18.00 til 26. mars 2020 gjelder følgende:

* Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter og høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges

* Forbud mot og stenging av kulturarrangementer, idrettsarrangementer, organisert idrettsaktivitet.

* Spisesteder og kantiner som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand får holde åpent. Ellers må puber, barer og andre utelivsaktører holde stengt. Servering av mat skal ikke skje som buffé.

* Stenging av treningssentre, svømmehaller, badeland, frisører, hudpleie, massasje og lignende.

* Helsepersonell forbys å reise til utlandet som et tiltak for å sikre helseberedskapen i landet. Forbudet vil i første omgang vare ut april.

* Innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll

Personer som har risiko for å være smittet, skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.Han sier videre at lærere, rektorer og barnehager må ha tilbud til personell fra helse- og omsorgsektoren, og de andre som er definert som kritisk personell.

Dagligvarebutikkene sier han vil holde åpent.

- Det er ingen grunn til å hamstre mat, sier Høie.

Også kollektivtransporten skal opprettholdes for at sikkerhetskritisk personell skal kunne komme seg på jobb.

Torsdag morgen møtte Erna Solberg Beredskapsutvalget for biologiske hendelser der hun var til stede med helseminister Bent Høie.

– Vi er nødt til å trykke på en større knapp, men det må gjøres på riktig tidspunkt. Det er inngripende i folks hverdag og for hvordan samfunnet vårt fungere. Da er vi også nødt til å passe på timingen. Det er denne fasen vi nå har kommet til, sier Solberg.

Umiddelbart etter varslet statsministeren at Regjeringen og helsemyndighetene vil informere om nye tiltak for å bekjempe koronaviruset på en pressekonferanse klokka 14 torsdag. Også helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet vil delta på konferansen.

Stenger skoler og barnehager

Flere kommuner varslet torsdag formiddag at de nå vil stenge skoler, slik Danmark gjorde på nasjonalt nivå onsdag.

Solberg var først avventende til å gi beskjed om at alle skoler skal stenges i Norge. Men etter det NTB erfarer, vil regjeringen nå beordre alle landets skoler og barnehager stengt.

– Der må vi også passe på å sørge for at de som er foreldre kan gå på jobb når de jobber i samfunnskritiske sektorer. Vi må få gode faglige råd om dette er det riktige, sa hun etter møtet med Beredskapsutvalget torsdag morgen.

Avviser kritikk

Helseministeren Bent Høie avviste torsdag kritikken som har kommet mot myndighetene om at de strengeste tiltakene burde kommet på et tidligere tidspunkt.

Høie mener det ikke har vært behov for disse tidligere. Trondheim kommune begrunnet torsdag at man ikke har begynt stenging av barnehager og skoler med at kommunen så langt har kontroll på smittelenkene. Senere torsdag ble det klart at skolene og barnehagene i Trondheim stenger fra og med mandag.