Dette er de 15 utpekte kritiske samfunnsfunksjonene

Saken oppdateres.

Regjeringen har beordret nedstenging av barnehager og skoler, men beredskapsutvalget har å pålagt lederne av barnehagene og rektorene ved barneskolene til å gjøre unntak.

- Det er viktig at besteforeldre og andre personer i risikogrupper ikke blir brukt som barnevakt, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler blir derfor nå pålagt å sørge for at barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner får et omsorgstilbud

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Beredskapsutvalget fastslår at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet: