Helsemyndigheter bommet på korona-anslag

Lønnsdugnad for alle - må også gjelde ledere

Går til sak for å få oppløst demente «Simons» ekteskap

Saken oppdateres.

Da det første norske tilfellet av koronasmitte ble bekreftet 26. februar tidligere i år, anslo helsemyndighetene at det fram til påske skulle være maksimalt 100 tilfeller i Norge. Tre uker senere viser ferske tall at anslaget ikke holdt mål, skriver Aftenposten.

Folkehelseinstituttet (FHI) presiserer at anslaget hadde grobunn i flere usikre faktorer. Blant disse var ressursbruk, etiske utfordringer og at nytten av eventuelle drastiske tiltak ikke ville veie opp for de uheldige sidene disse innebar.

Fram til 8. mars var det ikke behov for generell karantene for returnerende fra land som var berørt av viruset. FHI har nå skjerpet tiltakene. Nordmenn som har reist til land som Kina og Italia, skal ha 14 dagers karantene med umiddelbar effekt ved retur til Norge.

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppdaterer tall over smittede en gang i døgnet, som den 11. mars viste 277 smittede i Norge. Ifølge VG sin oversikt over koronasmittede har antallet 12. mars økt til 629 smittetilfeller.