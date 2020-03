Solberg: Den første har dødd av korona i Norge

Må stenge barnehage umiddelbart, ansatt testes for korona

Regjeringen: Alle som er hjemme under skole- og barnehagekarantene, får omsorgspenger

Fikk beskjed om at han trygt kunne dra hjem til familien og på jobb

Line må stenge i to uker: – Det er fullstendig krise

Saken oppdateres.

– Vi har nå i kveld fått vite at det første dødsfallet har skjedd på grunn av covid-19, et eldre menneske, som har vært syk, og som da altså har dødd. Og dette er jo grunnen til at vi tar så inngripende tiltak, sa Solberg på direkten på Dagsrevyen.

– Det er mange av oss som har sykdommer, som er sårbare, og som ikke vil tåle det en så hard sykdom som dette kan gi hos enkelte. Vi må i solidaritet med disse sørge for at vi forsøker å bekjempe dette viruset så godt som mulig, sa Solberg.

LES OGSÅ: Slik er koronasituasjonen i Trøndelag nå

Helseminister Bent Høie (H) uttrykte torsdag sin medfølelse med dem som er rammet.

– Jeg har den største medfølelse med dem som i dag har mistet en av sine. Vi har fått det første dødsfallet i Norge som en følge av koronaviruset, og vi kommer beklageligvis til å oppleve flere, slår Høie fast i en kommentar til NTB.

Les svarene fra ekspertpanelet om koronaviruset.

Tidligere torsdag innførte regjeringen de strengeste tiltakene i fredstid i Norge mot koronaepidemien.

– Vårt mål er at koronaviruset skal ta så få liv som mulig i Norge. Derfor har vi nå satt i verk svært strenge tiltak. Jeg oppfordrer alle til å bli med på dugnaden for å stoppe smitte og forhindre at mange blir alvorlig syke. Det er en dugnad som redder liv, sier Høie.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset

Personer smittet av koronaviruset i Trøndelag