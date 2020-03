Nye «Fast and Furious» er neste film som utsettes – fans må vente 11 måneder

- Borettslaget er i ferd med å bygge et parkeringsanlegg som det ikke er behov for

De to siste verdenscuprennene er avlyst. Klæbo vinner sprintcupen

Mann dømt til 16 års fengsel for drap i Bergen

Endelig vedtatt at mulla Krekar utleveres til Italia

Saken oppdateres.

Avinor melder på sine nettsider at de har besluttet å midlertidig stenge ni kortbaneflyplasser. All kommersiell flyging avlyses, men beredskap for ambulansefly vil bli ivaretatt.

De ni flyplassene er Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Stokmarknes, Svolvær, Mo i Rana, Mosjøen, Førde og Sandane.