Koronatiltak: En del ansatte i matbransjen får barnehage- og skoletilbud

Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet lørdag kveld. Dette skal imidlertid kun gjelde kritisk personell.

– Det er viktig at ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner får utført jobben sin fremover. Dette er blant annet folk som skal sørge for at det er mat og nødvendige varer i butikkene. Vi må legge til rette for at disse personene får utført sine oppgaver. Det handler om nødvendig forsyningssikkerhet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen vedtok torsdag at alle skoler og barnehager stenges som følge av koronasmitten, og kun kritisk nøkkelpersonell får sende barna sine i barnehager.

Bransjen er betrygget

De aktuelle virksomhetene får beskjed om avklare hvem dette gjelder for og bes om å utøve skjønn i vurderingen. Hvis en annen forelder kan ivareta barnepasset, skal barna være hjemme. Og personer som ikke er barnas foreldre og er i risikogruppen, skal ikke brukes til barnevakt, ifølge departementet.

Bransjeorganisasjonene Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke er glade for at departementet mener at all matvareproduksjon og hele verdikjeden er samfunnskritisk.

– Svært betryggende, skriver de i en pressemelding.

Omfattende liste

Listen over yrker i de aktuelle bransjene omfatter blant annet de følgende: