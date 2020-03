Solberg: Alle på hyttene må reise hjem

Saken oppdateres.

– De som reiser på hyttene nå, gjør det vanskelig for alle kommunene å ivareta liv og helse. De som er der, må reise hjem, sier statsministeren.

Fredag formiddag kom blant annet Røros kommune med en sterk oppfordring til alle som har fritidsboliger i Bergstaden: Hold dere hjemme.

Kommunen forklarer at de ikke vil ha kapasitet til å bistå dersom man havner i karantene eller isolasjon på hytta, og at de ikke kommer til å ha ledige behandlingsplasser for å ta seg av syke hyttebeboere. De understreker at det er viktig at folk oppholder seg der de har sitt primære helsetilbud.

