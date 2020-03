Stortingsflertallet sikrer permitterte full lønn

Den nye døra er så lav at mange må bøye seg for å gå inn i kapellet

Saken oppdateres.

Det skriver Dagbladet og VG søndag kveld.

Statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen har foreslått å sende permitterte arbeidstakere på dagpenger med to tredeler av lønna etter bare to dagers permittering, som en konsekvens av at arbeidsgiverperioden ble kuttet fra 15 til to dager.

Et av de fremste kravene til opposisjonen har vært å skrote dette forslaget. Kilder sier til VG at Ap, Frp, SV, Sp, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har samlet seg om kravet, og at regjeringspartiene vil slutte seg til det.

Krisepakke

Hvor mye penger permitterte skal få i de første 15 dagene er ett av punktene i koronatiltakspakken som finanskomiteen jobber med søndag kveld, og som trolig presenteres på Stortinget mandag morgen.

Tidligere søndag kveld ble det kjent at regjeringen setter av 100 milliarder kroner i låne- og garantiordninger slik at bankene kan finansiere bedrifter som får problemer.

Ifølge Dagbladets kilder har regjeringen og opposisjonen på Stortinget blitt enige om at selvstendig næringsdrivende skal omfattes av regjeringens krisepakke.

Søndag forhandlet regjeringen og opposisjonspartiene om den foreslåtte krisepakken for næringslivet som behandles i Stortinget mandag.

Etter at krisepakkeforslaget ble presentert fredag, mente en samlet opposisjon at regjeringen ikke gjør nok for å verne om selvstendig næringsdrivende og andre som ikke omfattes av permitteringsreglene.

Frilansere

Nå skriver Dagbladet at det er bred enighet om å hjelpe alle landets frilansere og selvstendig næringsdrivende. Hva eksakt partiene er blitt enige om, er foreløpig ikke kjent.