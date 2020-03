Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal få hjelp

Saken oppdateres.

Partiene på Stortinget er enige om krisepakken for næringslivet.

Av tiltakene som nå trer i kraft:

Permitterte skal få full lønn på statens regning i 20 dager.

De som har inntekt opp mot 3G skal få høyere kompensasjon, opp mot 80 prosent.

Lærlinger som mister plassen sin vil få en inntektssikring på nivå med det de hadde som lærlinger.

De som er hjemme med barn og har nådd grensen for omsorgspenger, vil få en dobling av perioden med omsorgsperioden (20 dager totalt per forelder).

Selvstendig næringsdrivende vil få kompensert opp mot 80 prosent av snittinntekten de siste tre år (opp mot 6G).

Løsning for selvstendige og frilansere

Permitteringspakken vil ikke slå inn for gruppen av selvstendig næringsdrivende og frelansere som nå får kuttet sine inntekter.

Disse skal nå få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G, knapt 600.000 kroner.

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet, ifølge avtalen på Stortinget.

Forslaget vil tre i kraft umiddelbart. Utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Bred enighet

Frp-leder Siv Jensen sier til Aftenposten at partiene har kommet frem til «en god løsning».

Høyres Trond Helleland sier at alle partier nå er enige om krisepakken.

– Det har vært et godt samarbeid. Disse strakstiltakene vil skape trygghet for den enkelte arbeidstaker, arbeidsgiver og selvstendige næringsdrivende, sier Finanskomiteens leder, Mudassar Kapur, på en pressekonferanse mandag morgen.

Hadia Tajik sier det har vært viktig for Arbeiderpartiet å sende et signal gjennom krisepakken om at fellesskapet skal stille opp for den enkelte i samfunnet.

– Det har vært viktig å gi krisepakken en mer sosial profil. Folk som blir permittert, skal få full lønn i 20 dager.

- Litt mindre vanskelig

Partilederne møttes til en ny runde med forhandlinger mandag morgen klokken 8.15. Like før klokken 9 ble det klart at opposisjonspartiene var enige om krisepakken.

– Det kommer til å gjøre hverdagen litt mindre vanskelig, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Opposisjonen på Stortinget har vært opptatt av å bedre situasjonen for dem som blir permittert, slik at de slipper en brå reduksjon i inntekten.

Også sykepenger og omsorgspenger har vært en del av diskusjonen, samt situasjonen for selvstendig næringsdrivende.

Prioriterte permisjonslønn

Etter at krisepakkeforslaget ble presentert fredag, mente en samlet opposisjon at regjeringen ikke gjør nok for å verne om selvstendig næringsdrivende og andre som ikke omfattes av permitteringsreglene.

Opposisjonspolitikerne diskuterte krisepakken til 2-3-tiden natt til mandag. Partiene har forsøkt å finne en løsning for selvstendig næringsdrivende og permitteringsordninger.

Regjeringen har allerede satt av 100 milliarder kroner i låne- og garantiordninger slik at bankene kan finansiere bedrifter som får problemer.

100 milliarder

