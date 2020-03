Konfirmasjonene i Trondheim utsettes til etter sommeren

For første gang skal en ordfører velges over telefon

- Som kirke må vi ta vårt ansvar for å begrense smitten. Når vi nå utvider tiden for de strenge tiltakene, og samtidig utsetter konfirmasjonene, er det for å bidra til forutsigbarhet og forberede oss på at denne situasjonen kan vare en god stund, sier stiftsdirektør i Nidaros bispedømme, Steinar Skomedal i en pressemelding mandag ettermiddag.

Avgjørelsen om å ikke ha offentlige gudstjenester, og å begrense deltagelsen i dåp, vielser og begravelser, vil være gjeldende på ubestemt tid.

- Et sted for oppmuntring og støtte

I Nidaros utsettes nå alle konfirmasjoner til etter sommeren, i tråd med anbefalingen som er gitt fra nasjonalt hold i Den norske kirke.

Tiltakene som ble satt i verk torsdag 12. mars og som i første omgang skulle gjelde til 22. mars, blir derfor gjeldende på ubestemt tid.

- Kirken har alltid vært et sted for å søke oppmuntring og støtte, og vi er her for alle som. trenger det. Samtidig er det viktig å «ta en for laget». Dette er nestekjærlighet og solidaritet i praksis, sier biskop Herborg Finnset, som oppfordrer alle til å følge myndighetenes anvisninger til enhver tid.

– Menighetene lokalt må informere om endringer i konfirmasjonsundervisningen og sette en foreløpig dato for konfirmasjon på høsten, opplyser konstituert preses i Bispemøtet Atle Sommerfeldt og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.

Sånn det ser ut nå, må påskegudstjenestene trolig foregå over nett, TV og radio, opplyses det videre.

Vielser kan fortsatt finne sted, men det avhenger av de gjeldende smittevernreglene.

