Møter om krisepakke fortsetter mandag morgen

Saken oppdateres.

– Alle partiene er enige om vesentlige forbedringer, men vi tar en ekstra runde for å lande en samlet pakke, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB mandag morgen.

Opposisjonspolitikerne diskuterte krisepakken til 2-3-tiden natt til mandag. Partiene har forsøkt å finne en løsning for selvstendig næringsdrivende og permitteringsordninger.

– Vi har diskutert hvor fort permitterte arbeidstakerne skal gå ned fra full lønn. Dette blir en brå overgang for folk. Vi forsøker å gjøre ting litt mindre hardt, sier Vedum.

Partiene møtes igjen til en ny runde klokken 8.15 mandag. De har da halvannen time på å lande krisepakken, som skal behandles i Stortinget mandag.

Regjeringen har allerede satt av 100 milliarder kroner i låne- og garantiordninger slik at bankene kan finansiere bedrifter som får problemer.

100 milliarder

Ifølge Dagbladet har regjeringen og opposisjonen på Stortinget blitt enige om at selvstendig næringsdrivende skal omfattes av regjeringens krisepakke.

Etter at krisepakkeforslaget ble presentert fredag, mente en samlet opposisjon at regjeringen ikke gjør nok for å verne om selvstendig næringsdrivende og andre som ikke omfattes av permitteringsreglene.

Søndag kveld skrev Dagbladet at det er bred enighet om å hjelpe alle landets frilansere og selvstendig næringsdrivende. Hva eksakt partiene er blitt enige om, er foreløpig ikke kjent.

Flertall for permitteringsregler

Fra før av er det klart at stortingsflertallet vil sikre at alle permitterte får full lønn i de første 15 dagene, noe regjeringspartiene ifølge rapportene vil slutte seg til.

Ifølge Dagbladet har opposisjonen på Stortinget vært enige seg imellom om en krisepakke siden søndag formiddag, men Høyre foreløpig ikke har sagt ja.