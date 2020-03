Foreldre slipper å betale for koronastengte barnehager og SFO

- Det at ikke alle tillitsvalgte deltar i dugnaden, er alvorlig

Går inn for å utsette kirkemøtet i Trondheim til september

Bekymret for sprikende karantene-regler

Nye retningslinjer for varehandel som følge av koronakrisen

To statssekretærer har fått påvist koronavirus

DN: Helseministeren godkjente karanteneunntak for koronasmittet i Helsedirektoratet

Vegvesenet forlenger utløpte førerkort for buss- og lastebilsjåfører

DN: Helseministeren godkjente karanteneunntak for koronasmittet i Helsedirektoratet

Vegvesenet forlenger utløpte førerkort for buss- og lastebilsjåfører

Saken oppdateres.

Det dreier seg om Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor og Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet, bekrefter kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor overfor NTB tirsdag kveld.

– Begge er hjemme og forholder seg til de regler og retningslinjer som gjelder for dem som er bekreftet smittet av viruset og skal være i såkalt hjemmeisolasjon. Isolasjonen varer til legen sier at de er smittefrie, normalt 7 dager etter at de er friske, skriver Hjukse i en epost.

Statsministerens kontor og arbeidsdepartementet håndterer sykdoms- og smittetilfellene i tråd med helsemyndighetenes regler og retningslinjer, tilføyer hun.

Alstadsæter opplyser at han har vært hjemme fra torsdag morgen av forsiktighetshensyn.

– Jeg fikk symptomer på viruset i helgen, men har det ikke lenger. Jeg er nå er i hjemme-isolasjon sammen med min familie, sier han.

Einan opplyser at fikk feber mandag denne uka, men er i relativt god form.