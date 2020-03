Kutter matmomsen og dobler hjemme med syke-barn-dager

Saken oppdateres.

Tiltakene som nå iverksettes motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger, tilsvarer om lag 280 milliarder kroner, opplyste statsminister Erna Solberg (H) fredag i en pressemelding fredag.

Regjeringen anslår nå at norsk økonomi (målt som fastlands-BNP, red anm.) vil krympe med en prosent som følge av pandemien og tiltakene som er iverksatt.

Fredag la regjeringen en rekke nye tiltak på bordet:

* Regjeringen har vedtatt å doble antallet dager som foreldrene kan være hjemme med syke barn, fra 10 til 20 dager. I følge en forskrift som kom fredag skal alt corona-fravær regnes nå som sykdom. Arbeidsgiver skal bare betale de tre første dagene.

* Regjeringen ber arbeidsgiverne godta egenmelding ved sykdom for de første 16 dagene. Samtidig skal staten dekke sykelønn fra dag fire ved korona-relatert fravær. Dette gjelder også frilansere og næringsdrivende. Regelen gjelder fra mandag 16.mars.

* Lavere matmoms. Regjeringen foreslår at lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020. Dette utgjør en midlertidig skattelette på omlag 1,240 milliarder kroner. Dette forslaget skal behandles i stortinget allerede lørdag formiddag, og skal vare frem til 31. oktober.

* Regjeringen utsetter også fristen for innbetaling av første runde med merverdiavgift utsettes fra april til juni, og at fristen for innebetaling forskuddsskatt for selskaper utsettes fra april til september. Også fristen for arbeidsgiveravgift utsettes fra mai til august.