Regjeringsmedlemmer prioriteres ved koronatesting

Saken oppdateres.

Så langt er arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og to statssekretærer smittet av koronaviruset. For å unngå ytterligere smitte i regjeringsapparatet følges strenge tiltak. Blant annet avvikles samtlige møter med minst to meters avstand mellom personene.

Av de ikke-smittede statsrådene er det kun barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) som er i hjemmekarantene etter å ha vært i nærkontakt med Isaksen.

Selv om det er begrenset testkapasitet i Norge, vil regjeringsapparatet bli prioritert ved symptomer.

– Regjeringens medlemmer og et utvalg statssekretærer, departementsråder og kritisk nøkkelpersonell ved Statsministerens kontor og i departementene har sentrale roller i håndteringen av koronakrisen. Disse vil prioriteres for testing ved sykdom og klare symptomer på koronasmitte. De ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner og har utstrakt samarbeid i krisehåndteringen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Tone Hertzberg ved Statsministerens kontor (SMK).

Dersom Solberg blir syk og ikke kan gjøre jobben, blir næringsminister Iselin Nybø (V) fungerende statsminister. Deretter følger Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og finansminister Jan Tore Sanner (H) i køen.