Koronafast? Her er tolv råd fra Olga for å holde ut hverdagen alene hjemme

Nå gjelder det å være nabokjerring for alle som ikke har det godt hjemme

Brasil ber om at OL utsettes til 2021

Saken oppdateres.

Det er ned fra 135 innlagte pasienter dagen før, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Totalt er nå 49 451 personer testet for viruset.

891 personer har blitt smittet i Norge, mens 892 personer har blitt smittet utenlands. For 143 personer er smittested under avklaring.

For 408 smittede er det ukjent hvordan de har blitt smittet. 28 smittede er under avklaring, mens 455 har vært i nærkontakt med et kjent smittetilfelle.

LES OGSÅ: Sju nye smittetilfeller i Trondheim